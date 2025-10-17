تصوير- علاء أحمد:

حرص الفنان عمر درويش على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهر عمر درويش مرتديا تيشيرت يحمل كلمة فلسطين، كما رفع يده بعلامة النصر على الريد كاربت، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر آخر مشاركات عمر درويش الفنية كانت بمسرحية "كنز الدنيا" عام 2022.

