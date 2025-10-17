ظهور نادر للفنان سري النجار .. يحتفي بتكريم منة شلبي وفيلم "الساحر"‎

كتب- مصطفى صلاح :

في ظهور نادر بعد سنوات من الغياب، لفت الفنان سري النجار، أحد أبطال فيلم "الساحر"، الأنظار خلال مشاركته في ندوة تكريم النجمة منة شلبي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وخلال حديثه مع برنامج One Take، أعرب النجار عن سعادته الكبيرة بتكريم منة شلبي، مؤكدًا أن الجائزة تعد تتويجًا لمسيرتها الفنية الطويلة، وتقديرًا لسنوات من الاجتهاد والبحث عن أدوار صادقة ومؤثرة، مشددًا على أن «الجائزة ليست نهاية المشوار، بل بداية جديدة مليئة بالإبداع والنجاح».

وكشف الفنان عن سبب ابتعاده خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه كان خارج البلاد، ويستعد حاليًا للعودة بمجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، مؤكدًا أنه سيطل قريبًا على جمهوره بشكل مختلف.

وكانت منة شلبي قد نالت جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، والتي قدمتها لها الفنانة يسرا وسط تصفيق حار من الحضور. وفي لحظة إنسانية مؤثرة، بادلت منة شلبي يسرا بتقبيل يدها على المسرح، في مشهد حمل تقديرًا واحترامًا عميقين.

وخلال كلمتها بعد التكريم، قالت منة شلبي إنها كانت تحلم منذ أكثر من 25 عامًا بأن يأتي يوم تُكرَّم فيه بهذا الشكل، مؤكدة أن «الوقوف اليوم على خشبة مهرجان الجونة هو تتويج لحلم طويل وصبر طويل». وأضافت: «الموهبة وحدها لا تكفي.. الحظ له دور كبير، لكني فخورة إن موهبتي وصلت لقلوب الناس».

وأهدت النجمة جائزتها إلى والدتها الفنانة زيزي مصطفى، وإلى المخرج الراحل رضوان الكاشف، الذي أطلق شرارة رحلتها الفنية في فيلم "الساحر" عام 2001.