الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة 17 أكتوبر، تواجد عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مشاهدة هابي بيرث داي، فيلم افتتاح الدورة الثامنة.

ومن بين الفنانين: كريم فهمي، أحمد مالك، حسن الرداد، المخرج خالد يوسف، حسن أبو الروس، محمد كريم، صدقي صخر، أحمد السعدني، أحمد مجدي، نيقولا معوض.

يحكي فيلم هابي بيرث داي قصة طفلة تحلم بحضور عيد ميلاد. الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي بالمشاركة مع أحمد بدوي وأحمد عباس، وبطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.