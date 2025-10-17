تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت حنان مطاوع مرتدية فستان محتشم أنيق خطفت بها الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن حنان مطاوع تنتظر عرض مسلسلها "حياة أو موت" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

