إعلان

بإطلالة أنيقة ومحتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

07:56 م 17/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (4)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (5)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (6)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (7)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (8)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (9)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (3)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (11)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (2)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (13)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (12)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (15)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (14)
  • عرض 15 صورة
    حنان مطاوع على ريد كاربت الجونة السينمائي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، بحضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ظهرت حنان مطاوع مرتدية فستان محتشم أنيق خطفت بها الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

يذكر أن حنان مطاوع تنتظر عرض مسلسلها "حياة أو موت" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"جزمة حمرا وبدلة لامعة"..تعليقات الجمهور على إطلالة حسن أبو الروس في الجونة (صورة)

محمد هنيدي يخوض بطولة "الاسترليني" مع المخرج حسين المنباوي

حنان مطاوع مهرجان الجونة السينمائي ثاني أيام مهرجان الجونة فساتين النجمات بالجونة نجوم الفن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)