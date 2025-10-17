الجونة- منى الموجي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 17 أكتوبر، أول أيام فعالياته ويومه الثاني بعد حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس، عددا كبيرا من الفعاليات الفنية الهامة، بينها افتتاح معرض باب الحديد، احتفاء بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجونة وشركة أوراسكوم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

كما شهدت منطقة البلازا افتتاح معرض النجمة يسرا احتفالا بمرور خمسين عاما على مشوارها الفني، ونظم المهرجان ندوة للنجمة منة شلبي ضمن برنامج تكريمها، أدارها المخرج كريم الشناوي.

وأجرى موقع مصراوي عددا من اللقاءات التي تم نشر بعضها، ونستكمل نشر الباقي منها على مدار اليوم، بينها، لقاء النجمة شيرين رضا، وتصريحات من المدير الفني للمهرجان ماريان خوري.

وتستقبل السجادة الحمراء الآن حضور مهرجان الجونة السينمائي لمشاهدة الفيلم المصري "هابي بيرث داي" بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع.

لمتابعة العروض الخاصة واللقاءات الحصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان، طالع الموضوعات التالية:

