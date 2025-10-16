شهد ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم الخميس، حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما المصرية.

وحرص عدد كبير منهم على الظهور رفقة زوجاتهم وطبع قبلة رومانسية وسط أجواء الاحتفال الساحرة.

وكان أبرزهم الفنان كريم فهمي الذي ظهر وهو يقبل زوجته بطريقة عفوية، الفنانة جميلة عوض التي ظهرت رفقة زوجها أحمد حافظ الذي قام بتقبيلها وسط سعادة جميلة، والفنانة بسنت شوقي التي أرسلت لزوجها الفنان محمد فراج قبلة على الهواء، أثناء وجودهما على الريد كاربت.

وكان من أبرز حضور حفل الافتتاح المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، الفنانة جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة، الفنانة جومانا مراد، الفنانة ميس حمدان، ة يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

