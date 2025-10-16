تصوير- علاء أحمد:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي التوافد على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

وخطف العديد من النجوم الأنظار بإطلالتهم فور الوصول على الريد كاربت وهم درة، هنا شيحة بفستان جريء وحسين فهمي، نيقولا معوض ببدلة غريبة لامعة، محمود حميدة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. ريم مصطفى تشارك في "فن الحرب" أمام يوسف الشريف

صور.. عشاء يجمع نجوم الفن قبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة