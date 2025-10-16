فستان مكشوف..شيرين رضا تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

حضرت الفنانة شيرين رضا على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

ظهرت شيرين رضا مرتدية فستان أنيق وجرئ مكشوف وبدون أكمام، خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

