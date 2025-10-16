إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025

كتب- مروان الطيب:

07:00 م 16/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    2e12cc4a-e126-4eee-8109-2d49d69af166
  • عرض 20 صورة
    الإعلانمية بوسي شلبي (1)
  • عرض 20 صورة
    048cfb9c-ef39-4d18-8b77-89dc6c876a8f
  • عرض 20 صورة
    الإعلانمية بوسي شلبي (4)
  • عرض 20 صورة
    الإعلانمية بوسي شلبي (5)
  • عرض 20 صورة
    الإعلانمية بوسي شلبي (6)
  • عرض 20 صورة
    42f8ebf6-e7db-461b-b44a-0de607b3eda1
  • عرض 20 صورة
    السيناريست مريم نعوم (2)
  • عرض 20 صورة
    السيناريست مريم نعوم (3)
  الفنانة مي الغيطي
    الفنانة مي الغيطي
  • عرض 20 صورة
    الإعلانمية بوسي شلبي (2)
  • عرض 20 صورة
    الناقد الفني طارق الشناوي (2)
  ماريان خوري (2)
    ماريان خوري (2)
  ماريان خوري (3)
    ماريان خوري (3)
  • عرض 20 صورة
    السيناريست مريم نعوم (1)
  • عرض 20 صورة
    الناقد الفني طارق الشناوي (1)
  • عرض 20 صورة
    نجوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  مي الغيطي
    مي الغيطي
  مريم ناعوم
    مريم ناعوم

تصوير- علاء أحمد:

يتوافد عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025 مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي 2025 بوسي شلبي بالشعر الأشقر مي الغيطي بفستان جريء

