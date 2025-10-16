ياسمينا العبد من حفل افتتاح الجونة: "بصور ميد تيرم وكان يا ما كان"

حرصت الفنانة ياسمينا العبد، عن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح للمهرجان.

وقالت ياسمينا العبد بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "بصور مسلسل (ميد ترم) و فيلم (كان يا ما كان)، ومستنية أقابل ناس جديدة في المهرجان، وندوة منة شلبي،

وأضافت: "بحضر للدور وأذاكر الشخصية بتفاصيلها من الورق لاني مقتنعة إنه قوي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.