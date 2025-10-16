إعلان

عمرو منسي من حفل افتتاح الجونة: "دمعت لما شوفت فيلم يسرا 50 سنة سينما"

كتب : هاني صابر

06:32 م 16/10/2025

عمرو منسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجده على السجادة الحمراء للمهرجان.

وقال عمرو منسي في لقائه عبر قناة "النهار" : "المهرجان بيكبر وبنحاول نعمل حاجات مختلفة، وأهم حاجة بالدورة دي بننقل المهرجان بصورة عالمية،

ونتفلكس لأول مرة هيعرضوا عندنا فيلم حصري، وفيه معرضين كبار وفيلم ليسرا 50 سنة سينما ودمعت لما شوفته، وفيه تطور كبير السنادي، وحضور أكبر".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي يسرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025