عمرو منسي من حفل افتتاح الجونة: "دمعت لما شوفت فيلم يسرا 50 سنة سينما"

تحدث عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجده على السجادة الحمراء للمهرجان.

وقال عمرو منسي في لقائه عبر قناة "النهار" : "المهرجان بيكبر وبنحاول نعمل حاجات مختلفة، وأهم حاجة بالدورة دي بننقل المهرجان بصورة عالمية،

ونتفلكس لأول مرة هيعرضوا عندنا فيلم حصري، وفيه معرضين كبار وفيلم ليسرا 50 سنة سينما ودمعت لما شوفته، وفيه تطور كبير السنادي، وحضور أكبر".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.