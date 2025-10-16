يسرا وإلهام شاهين وهاني رمزي.. توافد نجوم الفن على الجونة (فيديو وصور)

20 صورة.. لـ إطلالات ساحرة باللون الأسود لنجمات الفن في مهرجان الجونة

وثقت الإعلامية بوسي شلبي لحظات ولقطات لوصول نجوم الفن مدينة الجونة، قبل ساعات قليلة من انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت بوسي مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوجّه إلى مدينة الجونة استعدادًا للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ظهر في الفيديو النجمة يسرا، والفنانة الهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان ماجد المصري وابنه آدم، والفنان حسن الرداد، والفنانة جومانا مراد، والفنانة هالة صدقي،

وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وثّقت من خلالها لحظات سفرها إلى الجونة استعدادًا لانطلاق الفعاليات.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعدّ أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما.

