أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، والتي ستمارس مهامها خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في أوساط السينما الدولية، ممن يمتلكون خبرات واسعة ورؤى فنية عميقة لتقييم الاختيارات المتنوعة للأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وجائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

لجنة تحكيم جائزة النجمة الخضراء:

جانا وهبة، منتجة وناشطة ثقافية، لبنان

منتجة سينمائية لبنانية وناشطة ثقافية. خريجة جامعة القديس يوسف في إخراج الأفلام، بدأت مسيرتها الإنتاجية بفيلم "2 ½" الذي حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) عام 2010. شاركت في تأسيس شركة العليّة للإنتاج ومنذ ذلك الحين، أنتجت وأشرفت على إنتاج العديد من الأعمال المشتركة الدولية. تشغل جانا إدارة برنامج الصناعة للمشاريع قيد التطوير في "قمرة"- مؤسسة الدوحة للأفلام ؛ وقد قامت بتدريب عدد كبير من صانعي الأفلام الناشئين في المنطقة.

مي الغيطي، ممثلة وناشطة، مصر

ممثلة وناشطة متعددة المواهب من مصر. بدأت مسيرتها التمثيلية بأدوار بطولة في أعمال سلطت الضوء على قضايا اجتماعية حساسة، من بينها زواج القاصرات في مسلسل "القاصرات" (2013) وختان الإناث في فيلم "كاملة" (2022). حظيت باهتمام عالمي بعد بطولتها في الفيلم الحائز على إشادة نقدية "اشتباك" (2016)، الذي شارك في مهرجان كان، لتصبح أصغر ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز. إلى جانب التمثيل، تُعد مي ناشطة قوية في القضايا البيئية والاجتماعية، وتشغل منصب سفيرة نوايا حسنة للاتحاد الأوروبي لحفظ المياه.

نيكلاس إنغستروم، المدير الفني لمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية، الدنمارك

المدير الفني لمهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية، يُعد من أبرز الأسماء في المشهد الوثائقي العالمي المعاصر. وُلد عام 1979، ويحمل درجتين إحداهما في العلوم السياسية والأخرى في دراسات السينما من جامعة كوبنهاغن. منذ تأسيس المهرجان عام 2003، كان إنجستروم أحد العقول المبدعة وراء برمجته، قبل أن يُعيَّن رئيسًا للبرمجة عام 2015، ثم مديرًا فنيًا عام 2021 بعد رحيل المؤسسة تاين فيشر. تحت قيادته، عزّز المهرجان مكانته كأحد أكبر المهرجانات الوثائقية في العالم.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.