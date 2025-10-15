ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوجّه إلى مدينة الجونة استعدادًا للمشاركة في فعاليات المهرجان.

وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وثّقت من خلالها لحظات سفرها إلى الجونة استعدادًا لانطلاق الفعاليات.

وظهر في الصور عدد من النجوم، من بينهم: عبير صبري، محمود حميدة، إلهام شاهين، حسن الرداد، هالة صدقي، مي وميس سليم، وخالد سليم.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعدّ أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما.

