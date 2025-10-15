ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهر عدد كبير من نجوم الفن خلال توجههم إلى مدينة الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

وضمّت القائمة الفنانين: محمود حميدة، إلهام شاهين، هاني رمزي، نور النبوي، خالد سليم، كريم فهمي وزوجته، حسن الرداد، روجينا، شريف منير، مايان السيد، إيناس الدغيدي وزوجها، هالة صدقي، بسنت شوقي، صدقي صخر، ميس حمدان، ومي سليم.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابهم بموقع "إنستجرام"، وثّق لحظة مغادرة نجوم الفن إلى مدينة الجونة، استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان غدًا.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعدّ أحد أبرز المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما.

