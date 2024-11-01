نيللي كريم ورانيا منصور.. النجوم يودعون مهرجان الجونة في دورته السابعة

كتب- مروان الطيب:

شهد اليوم الأخير من فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي احتفاء كبير من قبل النجوم وصناع السينما قبل ساعات من إقامة حفل الختام الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من النجوم وهو يحتفلون بأخر فعاليات المهرجان منهم النجمة نيللي كريم، الفنان أحمد مجدي، الفنان سيد رجب، المخرج الكبير يسري نصرالله، الفنانة داليا مصطفى، مصممة الأزياء ناهد نصرالله، والفنانة رانيا منصور.

وعلقت الصفحة على الفيديو: "في ساحة مهرجان الجونة السينمائي، وقبل الختام بساعات قليلة، يجتمع صناع الأفلام، الفنانين والمبدعين يتشاركون الأفلام والأحلام حول السينما، على مدار أيام المهرجان، استمتعنا بالكثير من الأنشطة والفعاليات الملهمة، من ندوات وورش عمل بقيادة أبرز الشخصيات في صناع السينما، بالإضافة إلى منصات الرعاة التفاعلية، وأنشطة أخرى كانت جميعها تتعلق بالسينما، ومن الان متحمسون للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي".

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

اقرأ أيضا:

من الجونة.. بشرى تطالب بعودة احتفالية عيد الفن بعد توقفها

خالد جلال يوجه رسالة لـ شيماء سيف وزوجها محمد كارتر بعد تصريحه عن الإنجاب