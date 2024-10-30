مهرجان الجونة السينمائي.. تامر محسن يشيد بـ محمد فراج ويحكي موقفا جمعه مع إياد نصار

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شارك المخرج تامر محسن في ندوة بعنوان "توجيه الممثلين"، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها الفنان صدقي صخر.

الندوة شهدت حضورا مكثفا من قبل رواد المهرجان، وتواجد فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، وأحمد داود والمنتج طارق الجنايني.

وقدم تامر محسن مجموعة من النصائح الخاصة بكيفية إدارة الممثل، وتوجيهه خلال العمل، مؤكدا أن التمثيل يبدأ من مرحلة الكتابة، مشيرا إلى كونه لا يعتمد على البروفات قبل بدء العمل، وإنما الحديث مع الممثلين حول الشخصية.

واستشهد محسن بما جرى مع إياد نصار، عندما تعاونا معا، وحضر إليه إياد نصار وهو يمتلك 50 سؤالا حول الشخصية، وهو ما أثار إعجاب محسن.

كما أشار المخرج المصري إلى أن دوره هو مساعدة الممثل على التخلص من الأنا، وبعدها تخيل الشخصية التي يلعبها في العمل، من أجل إتقانها.

وخلال حديثه أشاد أكثر من مرة بالفنان محمد فراج، الذي تعاون معه في أكثر من تجربة، رغم رغبة محسن في عدم تكرار التعاون، ولكن فراج كان قادرا على إبهاره في كل مرة.

جدير بالذكر أن اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي شهد عدة فعاليات فنية مهمة، بينها عرض الفيلم المصري الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.