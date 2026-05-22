يسرا ونيللي وبيومي فؤاد والكدواني.. 20 صورة للنجوم في العرض الخاص لـ "7 Dogs"

كتب : مروان الطيب

10:51 م 22/05/2026
    الفنان أحمد رزق
    الفنان ماجد الكدواني (1)
    الفنان ماجد الكدواني (2)
    الفنان ضياء عبد الخالق
    المخرج مروان حامد
    النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (1)
    النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (2)
    النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (3)
    النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو (4)
    النجم العالمي مارتن لورانس (1)
    المخرجان بلال فلاح وعادل عربي
    النجم العالمي مارتن لورانس (2)
    النجمة يسرا
    النجم العالمي مارتن لورانس (3)
    بيومي فؤاد على البينك كاربت (2)
    بيومي فؤاد على البينك كاربت (1)
    تارا عماد
    سلمى أبو ضيف (1)
    سلمى أبو ضيف (2)
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (1)
    محمد دياب وعلي الطيب
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم 7 Dogs (2)
    النجمة نيللي كريم

تصوير- محمود بكار:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن التوافد على العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنان بيومي فؤاد، الفنان عماد زيادة، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان ماجد الكدواني، المخرج مروان حامد، النجم العالمي مارتن لورانس، النجم العالمي جيانكارلو أسبوزيتو، الفنانة نيللي كريم،الفنانة تارا عماد، مخرجا الفيلم عادل العربي وبلال فلاح، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على البينك كاربت.
يشهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، وكان من أبرز الحضور النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

فوائد وأضرار لا يعرفها كثيرون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الضأن؟
