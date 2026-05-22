تصوير- محمود بكار:

يواصل عدد كبير من نجوم الفن التوافد على العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنان بيومي فؤاد، الفنان عماد زيادة، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان ماجد الكدواني، المخرج مروان حامد، النجم العالمي مارتن لورانس، النجم العالمي جيانكارلو أسبوزيتو، الفنانة نيللي كريم،الفنانة تارا عماد، مخرجا الفيلم عادل العربي وبلال فلاح، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على البينك كاربت.

حضور كبير لنجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يشهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، وكان من أبرز الحضور النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

