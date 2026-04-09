يشهد شباك التذاكر في دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على الإيرادات، هي: فيلم إشعار بالموت، فيلم برشامة وفيلم سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس وحققت الأعمال الخمسة أمس الأربعاء 8 أبريل، إيرادات بلغت 2 مليون و740 ألفا و983 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل المركز الأول فيلم برشامة، وحقق إيرادا بلغ مليونا و735 ألفا و47 جنيها.

الفيلم بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

تدور أحداث الفيلم الكوميدي برشامة في إطار اجتماعي داخل لجنة امتحان.

فيلم إيجي بست

وفاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 420 ألفا و290 جنيها.

فيلم إيجي بست بطولة: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

وكان من نصيب المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 345 ألفا و815 جنيها.

فيلم سفاح التجمع كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع لفيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 207 آلاف و570 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس بطولة محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

فيلم إشعار بالموت

وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم إشعار بالموت محققا 32 ألفا و261 جنيها.

فيلم إشعار بالموت تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

