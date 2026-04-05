تحدث الفنان محمد رمضان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن تأثير الإغلاق المبكر على إيرادات فيلم "أسد".

وقال محمد رمضان: "وحشتوني طبعا، وعايز أتكلم عن الفترة الصعبة اللي بنمر بيها لتوفير الطاقة وقفل المحلات والسينمات من 9 مساء، إحنا في ضهر بلدنا ومتحملين الأزمة دي، وهو ده الشعب الأصيل الصبور".

محمد رمضان يتحدث عن فيلم "أسد"

وتحدث رمضان عن عرض فيلمه الجديد "أسد" في السينمات قريبا، وقال: "ده هيأثر أكيد على الفيلم وعلى الإيرادات، وده فيلم مهم جدا بالنسبة لي لأني غايب بقالي ٣ سنين ويهمني إنه يكون واخد كل الفرصة الكبيرة".

واستكمل: "لكن أنا بوعد اللي بيسمعوني، لأن كل نجم أدرى بجمهوره وكل نجم حافظ جمهوره، أنا ادرى واحد بجمهوري".

وتابع: "جمهوري اللي نجمه غايب عنه من 3 سنين وفضل فاكره، وبيذكره في شهر ومضان ويتداولوا مشاهد ليا في شهر رمضان بأعمال من ١٠ و١١ سنة ده جمهور أنا ادرى بيه وحافظه".

وأضاف: "بوعد اللي بيسمعوني دلوقتي إن حفلات الصبح اللي هي بتبقى حفلات ضعيفة في السينما، السينما هتشهد شيء جديد من نوعه وهيبقى أول مرة نشوف الحفلات دي فيها زحام شديد، حتى من ٩ الصبح ثقة في الله، وهنشوف نوع جديد من النجاح في السينما واحنا في ضهر بلدنا وثقة في الله الفيلم هيعجبكم".

أبطال فيلم أسد

فيلم "أسد" بطولة: محمد رمضان، ماجد الكدواني، على قاسم، رزان جمال، أحمد عبدالحميد، كامل الباشا، إسلام مبارك، ركين سعد، ومن إخراج محمد دياب.

