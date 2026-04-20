أكد الدكتور نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات الطاقة، أن غياب التوافق الكامل بين واشنطن وطهران هو السبب الرئيسي في استمرار التوتر وارتفاع الأسعار.

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" من لندن، أن تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك شروط وقف إطلاق النار يؤدي إلى ارتفاع التوتر والتصعيد وارتفاع الأسعار.

وأضاف خبير اقتصاد الطاقة أن المواطن في مختلف أنحاء العالم يدفع سعرا أعلى للطاقة نتيجة استمرار الصراع.

وأشار إلى أن أزمة وقود الطائرات قد تشل حركة الطيران العالمي خلال أسابيع، حيث لا توجد تخزينات كافية ولا يصل إلى أوروبا كميات كافية من وقود الملاحة الجوية.

وشدد الدكتور نهاد إسماعيل على أن أسعار وقود الطيران ارتفعت أكثر من 100% في شمال غرب أوروبا، كما ارتفع وقود الملاحة البحرية بنسبة 151%، مما قد يؤدي إلى شلل في حركة السفن السياحية.