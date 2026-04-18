شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة في دور العرض السينمائي.

أحمد العوضي ينتظر طرح فيلم شمشون ودليلة

وظهر العوضي في الصورة إلى جوار مجموعة من الفتيات، وعلق "شمشون ودليلة، إن شاء الله دغدغة في السينمات".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أي واحدة دليلة فيهم يا نجم"، "أيوة يا عم الناس اللي بترشد الكهرباء وتصور برة"، وكتب آخر "طيب يا أخويا ابقى طفي نور السينما"، ورد العوضي على الأخير "آه طبعا يا حودة السيما منوره بيك، الله ينور عليك".

ومن بين التعليقات "خلصانة يا شمشون في انتظارك"، "متنساش تطفي النور في الاستوديو ولو صورتوا في الشارع يبقى بالنهار عشان الكهرباء"، ورد العوضي "حاضر بعمل كدة".

فريق فيلم شمشون ودليلة

"شمشون ودليلة" يعيد العوضي لشاشة السينما بعد تقديمه فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، بطولة بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، عن نص أدبي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم شمشون ودليلة قصة محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن.

