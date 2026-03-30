يواصل فيلم برشامة المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، محتلا صدارة القائمة، ومتفوقا على أفلام: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس، وحققت الأعمال الأربعة أمس الأحد 29 مارس، إيرادات بلغت 3 ملايين و737 ألفا و788 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة على تواجده في المركز الأول بشباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و419 ألفا و753 جنيها.

تدور أحداث فيلم برشامة في إطار اجتماعي كوميدي، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

فاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 539 ألفا و381 جنيها.

فيلم إيجي بست أحداثه مستوحاة من الواقع، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

ويأتي في المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 501 ألف و628 جنيها.

كتب وأخرج فيلم سفاح التجمع الكاتب محمد صلاح العزب، ويضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وحصل على المركز الرابع والأخير فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 205 آلاف و26 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

