إعلان

إيرادات الأحد.. فيلم إيجي بست الثاني و"فاميلي بيزنس" بالمركز الأخير

كتب : منى الموجي

10:36 م 30/03/2026

إيرادات أفلام العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل فيلم برشامة المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، محتلا صدارة القائمة، ومتفوقا على أفلام: سفاح التجمع، إيجي بست، فيلم فاميلي بيزنس، وحققت الأعمال الأربعة أمس الأحد 29 مارس، إيرادات بلغت 3 ملايين و737 ألفا و788 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

يحافظ فيلم برشامة على تواجده في المركز الأول بشباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و419 ألفا و753 جنيها.
تدور أحداث فيلم برشامة في إطار اجتماعي كوميدي، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

فاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 539 ألفا و381 جنيها.
فيلم إيجي بست أحداثه مستوحاة من الواقع، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم سفاح التجمع

ويأتي في المركز الثالث فيلم "سفاح التجمع" محققا 501 ألف و628 جنيها.
كتب وأخرج فيلم سفاح التجمع الكاتب محمد صلاح العزب، ويضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، بينهم: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وحصل على المركز الرابع والأخير فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 205 آلاف و26 جنيها.
فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

اقرأ أيضا

خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبدالحليم حافظ؟

عزوز عادل يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالة محيي إسماعيل الصحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حكايات الناس

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام
أخبار مصر

وزير التموين: الأسعار الحالية للسلع الأساسية أقل مما كانت عليه قبل عام
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
بعد 31 يوما من الحرب.. إيران تعلن رفضها لكافة المقترحات الأمريكية للتفاوض
شئون عربية و دولية

بعد 31 يوما من الحرب.. إيران تعلن رفضها لكافة المقترحات الأمريكية للتفاوض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها