مي القاضي تنضم رسميا لأبطال فيلم "طه الغريب" مع حسن الرداد

كتب : هاني صابر

07:34 م 29/03/2026
    مي القاضي

انضمت الفنانة مي القاضي، رسميا لفريق عمل وأبطال فيلم "طه الغريب"، إذ نشرت صورة لها من كواليس التصوير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بدء مشاركتها في العمل.

ويجسد الفنان حسن الرداد شخصية "طه" بطل الرواية المأخوذ عنها العمل للكاتب محمد صادق، وهو عملا دراميا يحمل طابعا إنسانيا ونفسيا عميقا.
فيلم "طه الغريب" إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي
فيلم "طه الغريب"من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ويُعد من الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة مع طبيعة قصته المقتبسة عن رواية ناجحة ذات قاعدة جماهيرية كبيرة.

