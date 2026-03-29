أقيم اليوم عزاء شقيق فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية يوم الجمعة 27 مارس، وأعلن الخبر فاروق جعفر عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

عزاء شقيق فاروق جعفر

وشهد العزاء، المقام اليوم الأحد 29 مارس في شارع المواردي بالمنيرة، حضور العديد من نجوم كرة القدم من نادي الزمالك والأهلي.

أبرز الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر

وكان من أبرز الحاضرين كبار لاعبي كرة القدم، على رأسهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، و حسن شحاتة، و حلمي طولان، و عبد المنعم شطة.