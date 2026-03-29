قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية قادرة على السيطرة على مضيق هرمز وتعمل بالفعل على ذلك.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تنسيق الولايات المتحدة مع إسرائيل وثيق للغاية، مؤكدًا أن البلدين تجمعهم علاقات جيدة ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام في طهران بدأت تؤتي ثمارها.

وأوضح ترامب، "أن إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق وهي تتوسل فعلا وأي طرف يتعرض للتدمير سيرغب بصفقة".