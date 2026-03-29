ترامب: قادرون على السيطرة على مضيق هرمز ونعمل بالفعل على ذلك

كتب : وكالات

10:45 م 29/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية قادرة على السيطرة على مضيق هرمز وتعمل بالفعل على ذلك.

وأكد ترامب في تصريحات لقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تنسيق الولايات المتحدة مع إسرائيل وثيق للغاية، مؤكدًا أن البلدين تجمعهم علاقات جيدة ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام في طهران بدأت تؤتي ثمارها.

وأوضح ترامب، "أن إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق وهي تتوسل فعلا وأي طرف يتعرض للتدمير سيرغب بصفقة".

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز دونالد ترامب النظام الإيراني القوات الأمريكية

فيديو قد يعجبك



في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
نجاح خطة الترشيد.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي تأثير غلق المحال على الاستهلاك
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء