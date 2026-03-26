تشهد دور العرض في الموسم السينمائي الحالي، منافسة بين 3 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: برشامة، إيجي بست، فاميلي بيزنس، وحققت الأفلام الثلاثة أمس الأربعاء 25 مارس، إيرادات بلغت 5 ملايين و921 ألفا و53 جنيها، وزعت على النحو التالي..

إيراد فيلم برشامة

نجح فيلم "برشامة" في الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 4 ملايين و677 ألفا و587 جنيها.

فيلم برشامة إخراج خالد دياب، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إيراد فيلم إيجي بست

ذهب المركز الثاني لفيلم "إيجي بست" بعد تحقيقه 922 ألفا و489 جنيها.

فيلم إيجي بست تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم، بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد.

إيراد فيلم فاميلي بيزنس

وحصل على المركز الثالث فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 320 ألفا و977 جنيها.

"فاميلي بيزنس" إخراج وائل إحسان، تأليف ورشة 3 Bros، بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي.

