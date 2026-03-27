بعد عودته.. تعرف على إيراد فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي

كتب : منى الموجي

04:56 م 27/03/2026

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 26 مارس، فيلم سفاح التجمع، بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ليبدأ المنافسة من جديد على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه عودته الأول إيرادات مرتفعة بلغت 2 مليون و254 ألفا و222 جنيها، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد فيلم برشامة، ومتفوقا على فيلمي "فاميلي بيزنس" و"إيجي بست".

فيلم اعترافات سفاح التجمع مستوحى من أحداث حقيقية، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب ومن بطولة أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

كانت لجنة التظلمات المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة، أوصت بعد النظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، بإلغاء قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم ووضعت شروطا قبل منح تصريح بإعادة عرض الفيلم، وهي: حذف مجموعة من المشاهد التي أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وأيضاً الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مع رفع سن المشاهدة إلى "+18" عاماً.

اقرأ أيضا

خاص| أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد قرار إعادة عرضه

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
زووم

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"

رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
أخبار المحافظات

رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
شئون عربية و دولية

لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر
أخبار

تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر
محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"

أخبار

المزيد

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟