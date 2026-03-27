استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 26 مارس، فيلم سفاح التجمع، بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ليبدأ المنافسة من جديد على إيرادات شباك التذاكر.

تعرف على إيرادات فيلم سفاح التجمع

وحقق الفيلم في يومه عودته الأول إيرادات مرتفعة بلغت 2 مليون و254 ألفا و222 جنيها، محتلا المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد فيلم برشامة، ومتفوقا على فيلمي "فاميلي بيزنس" و"إيجي بست".

فيلم اعترافات سفاح التجمع مستوحى من أحداث حقيقية، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب ومن بطولة أحمد الفيشاوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أزمة فيلم سفاح التجمع

كانت لجنة التظلمات المشكلة بقرار من وزيرة الثقافة، أوصت بعد النظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، بإلغاء قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم ووضعت شروطا قبل منح تصريح بإعادة عرض الفيلم، وهي: حذف مجموعة من المشاهد التي أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وأيضاً الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مع رفع سن المشاهدة إلى "+18" عاماً.

خاص| أول تعليق من مخرج "سفاح التجمع" بعد قرار إعادة عرضه

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض