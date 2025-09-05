وضع اللمسات الأخيرة على "ولنا في الخيال.. حب؟" قبل طرحه بدور العرض

كتبت- منى الموجي:

تضع المخرجة سارة رزيق اللمسات الأخيرة على أولى أعمالها الروائية الطويلة "ولنا في الخيال ... حب؟؟" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وتقوم حاليا سارة بالعمل على ميكساج الفيلم مع المهندس محمد صلاح، بينما ينتهي الموسيقار خالد حماد من الموسيقى التصويرية للفيلم، ليتم الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم في نهاية العام الجاري.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقة مع من حوله إلا في حدود ضيقة، إلى أن يقع في علاقة تحمل الكثير من التناقضات تضعه في مأزق، وصراع ما بين عقله وقلبه فهل ينقاد خلف مشاعره، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.

الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.

ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الأزياء ليلى ماجد.