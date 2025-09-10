مُصمم المعارك محمود طاحون مع أحمد الفيشاوي من كواليس "سفاح التجمع"



كتب- مروان الطيب:

كشف مصمم المعارك ومشاهد الأكشن محمود طاحون عن صورة من كواليس فيلم "سفاح التجمع" عبر حسابه على انستجرام استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر طاحون صورة مع بطل الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي وكتب: "أب وابن وقاتل متسلسل".

يواصل السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب الترويج لفيلمه "سفاح التجمع" والمستوحاة أحداثه من قضية الرأي العام "سفاح التجمع"، إذ يشارك ببطولة الفيلم كل من فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين.

وتعد هذه هي التجربة الثانية للسيناريست محمد صلاح العزب في كتابة هذه النوعية من أفلام الجريمة والتشويق، وكانت تجربته الأولى بفيلم "سفاح الجيزة" عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" عام 2024.

اقرأ أيضا:

سما المصري وأسما شريف منير.. 5 فنانات ومشاهير يفاجئن الجمهور بارتداء الحجاب

أول إجراء من عصام صاصا بعد تقديم بلاغ ضده بسبب أغنية شيرين عبدالوهاب