إيرادات السبت.. "درويش" الأول و"ماما وبابا" يتفوق على "الشاطر"

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: ماما وبابا، درويش، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، المشروع X، ريستارت، وحققت أمس السبت 30 أغسطس 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و432 ألفا و168 جنيها، موزعة على النحو التالي..

درويش

احتل فيلم "درويش" المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق مليون و182 ألفا و971 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.

ماما وبابا

وحصل على المركز الثاني فيلم "ماما وبابا"، بعد تحقيقه 842 ألفا و202 جنيه.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

الشاطر

وذهب المركز الثالث لفيلم الشاطر، والذي حقق 711 ألفا و199 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

روكي الغلابة

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم روكي الغلابة، محققا 568 ألفا و554 جنيها.

"روكي الغلابة" تأليف أحمد الجندي، ندى عزت وكريم يوسف، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، إخراج أحمد الجندي.

أحمد وأحمد

وفاز بالمركز الخامس فيلم أحمد وأحمد، بعد تحقيقه 99 ألفا و669 جنيها.

"أحمد وأحمد" أشرف على كتابته أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من الفنانين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: طارق لطفي، غادة عبدالرازق، أحمد الرافعي، حاتم صلاح .

ريستارت

وجاء فيلم "ريستارت" في المركز السادس، وحقق 18 ألفا و716 جنيها.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا.

المشروع X

وحصل على المركز السابع فيلم المشروع X محققا 8 آلاف و857 جنيها.

المشروع X قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ياسمين صبري.