وائل عبدالعزيز يكشف تفاصيل دوره الأول في السينما بفيلم "ريكلام"

حل الفنان وائل عبد العزيز ضيفًا على برنامج "بوم شوت" تقديم تقى الجيزاوي، وتحدث خلال اللقاء عن تجربته الأولى في عالم السينما من خلال فيلم "ريكلام".

وقال وائل: "فيلم (ركلام) كان أول تجربة لي في السينما، وأنا أصلًا من عشاق السينما، وكان عندي جنب البيت سينما صيفي على بعد 100 متر تقريبًا، وكنت أذهب يومًا وأحيانًا لا، وأشاهد 3 أفلام في اليوم، هندي وعربي وأمريكي، وعندما تلقيت أول عرض للعمل، فرحت جدًا، وقولت الله علي رجب لقيته بيكلمني وبيقولي هات بدلة وتعالى".

وتابع: "روحت واخد 3 بدل ورايح له لاقيت فيه دور وقدام نجمة وبيحبها وراجل جان شوية وبيعلق البنات وعملته وطلع حلو الحمد لله، بس بعديها بسنة جالي مهرجان الفجيرة وكنت رايح أتفرج على المهرجان بحيث إن أنا أقدم السنة اللي بعديها بمسرحية فكان اللي ماسك سامح الصريطي وبوجه له التحية عشان صديق عزيز يعني قال لي نصيحة مني ما تلعبش الأدوار دي تاني فكرت فيها فعلا قولت ملهاش لازمة".

وأضاف: "أنا محبش برضه أقدم حاجة للناس تتضايق منها يعني بتتكلم عن الدور نفسه مش مش اختلاف حصل مع حد مثلا أنا معنديش اختلافات خالص مع حد في اي حاجه في الشغل أنا راجل منضبط جًدا في الشغل جدًا فوق ما تتخيلي وبشتغل بُحب اللي بيشتغلوا زي هما اللي هيفهموا".

فيلم "ريكلام" بطولة غادة عبد الرازق، رانيا يوسف، وائل عبد العزيز، مادلين طبر، صبري فواز، ضياء الميرغني.

