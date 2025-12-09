جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أكد الفنان أمير المصري أن هناك الكثير من الأسباب التي دفعته لقبول المشاركة في فيلم القصص، الذي تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقال أمير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أحترم أبو بكر شوقي كمخرج، وشايف إنه هيكون من أهم المخرجين في العالم، وهو دلوقتي كده من أهم المخرجين في العالم العربي، وممكن اتخانق مع أي حد يقول إن الكلام ده غلط".

وشدد على إعجابه بسيناريو فيلم القصص "الورق عجبني جدا، وفكرني بروح الشخص اللي عايز يكسب ولو لمرة واحدة في حياته، عيلة عايزة تكسب، في النقطة دي شبه فيلم ليمبو شوية، وعجبني إن الكيميا بين فريق العمل كانت ببلاش، دخلنا كإن كلنا نعرف بعض من مدة، وكريم قاسم حبيبي أصلا، وشكرا إنه جه لأنه كان متردد في البداية، وحط كل روحه في الدور وأول مرة أشوفه بيعمل دور زي ده".

فيلم القصص تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، بطولة أمير المصري، نيللي كريم، أحمد كمال، كريم قاسم، حسن العدل، صبري فواز، ومجموعة كبيرة من الفنانين.