بينهم ويجز وأحمد سعد.. منى زكي تحتفل بفيلم "الست" مع النجوم في الرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بإطلالة جريئة وأنيقة.

ونشرت بسنت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأحمر الناري، نسقته مع حذاء وشراب طويل بنفس اللون.

ولاقى ظهورها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "الأحمر عليكي يجنن"، "ولا غلطة"، "بوسي القمراية".

يذكر أن بسنت شوقي تستعد لتحضيرات أعمالها الجديدة، إذ تقدم مسلسل "الريس" مع النجم عمرو سعد، ومسلسل "الكينج" مع النجم محمد إمام، والمقرر عرضهما في رمضان 2026.

