بالصور| هنا شيحة ولبلبة وأحمد داود يشاهدون فيلم القصص بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

12:36 ص 09/12/2025
عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مساء يوم الاثنين 8 ديسمبر فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، وسط تواجد عدد كبير من نجوم الفن وصناعه.
وكان من بين أبرز الحضور: لبلبة والتي أقام لها المهرجان جلسة حوارية تحدثت خلالها عن مشوارها الفني، هنا شيحة، أحمد داود، المخرج هشام فتحي، إلهام شاهين، ليلى علوي، بسنت شوقي، المخرج يسري نصر الله، المنتج صفي الدين محمود.


أبطال الفيلم


فيلم القصص إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد. وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.


تصوير فيلم القصص


قام أبو بكر شوقي بتصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبدالرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.

هنا شيحة لبلبة أحمد داود مهرجان البحر الأحمر السينمائي

