ملابسات فيديو شروع سائق موتوسيكل في قتل آخر بكفر الشيخ

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدى بسلاح أبيض على آخر وإحداث إصابته بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو طالب مصاب بجروح بالوجه والظهر مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

اعترافات صريحة

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 الجارى حدثت مشاجرة بينه وبين آخر؛ لخلافات حول أولوية المرور اعتدى على إثرها الأخير عليه بقطعة زجاج وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، والتحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.