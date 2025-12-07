جميلة عوض وكندة علوش..نجوم الفن مع منى زكي في العرض الخاص لفيلم "الست"

تصوير- منى الموجي:



عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة اليوم الأحد في ميدان الثقافة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، الفيلم الوثائقي نور، الذي يحكي سيرة محمد نور نجم اتحاد جدة وكرة القدم السعودية السابق..



وقال عمر المقري، مخرج الفيلم للحضور في القاعة الرئيسية: "يستحق الأسطورة محمد نور هذا الحضور، هو أسطورة الكرة السعودية وليس فقط نادي الاتحاد".



ووجه منتج الفيلم سعد تركستاني التحية للحضور، وقام بتقديم تكريم خاص لـ محمد نور، وسط استقبال حافل وتصفيق حار من الجمهور.



وطوال فترة عرض الفيلم كان الجمهور يستقبل اللقطات الأرشيفية المستخدمة في العمل، خاصة المأخوذة من مبارياته القديمة ولحظات إحرازه للأهداف بتصفيق حار وهتاف، معبرين عن حبهم الكبير له.



جدير بالذكر أن اليوم الأحد يشهد عددا كبيرا من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بينها جلسة حوارية للمخرجة نادين لبكي، جلسة حوارية للفنانة مي عمر، عرض أفلام: يونان، كولونيا، المد البشري، سبع قمم، هجرة.