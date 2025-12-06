جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شاركت المخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس في جلسة حوارية بعنوان "نساء تبهرنا.. كيف تروى القصص ولماذا؟"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلقت فعاليات يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر.

وتحدثت شيرين عن فيلمها "اللي باقي منك" المشارك في المهرجان، قائلة "يحكي قصة لأسرة فلسطينية عبر 3 أجيال بداية من 1948 إلى 2022، قصة لم ترو من قبل عما حدث للفلسطينيين منذ عام 1948، وتأثير النزوح والاستعمار على الأجيال المختلفة، أردت أن أنقل التأثير الإنساني للتحديات التي يقرأها الناس لعقود من الزمان في الأخبار، كانت فرصة لي لتكريم هؤلاء البشر من المنظور الإنساني ولا سيما وأنني فلسطينية".

وتابعت "هذا الفيلم استلهمته من رغبتي في اكتشاف الصدمة التي مررت بها، أبي من فلسطين من الضفة الغربية، تم إخراجه من هناك عام 1974 وكان يحاول زيارة البيت الذي ترعرع فيه، وعشت في حياة الشتات وكنت أتوق للعودة لفلسطين ولمنزل العائلة، فأردت شرح التاريخ وقصصنا والتحدث عن أسلافنا وأجدادنا، واكتشاف إرثي من الصدمات، ولاحظت كيف تشكلت شخصياتنا فيما يتعلق بفلسطين وعلاقتنا ببعضنا البعض".

لفتت شيرين إلى قيامها بعرض فيلمها "اللي باقي منك" في عدة مهرجانات عالمية، وحصلت بسببه على الكثير من الجوائز "كنت محظوظة لأنني شاهدت ردود فعل الجمهور وكانت أفضل مما تخيلت، وجاءني أشخاص يبكون بعد مشاهدة الفيلم، هذا ما يجعلني أشعر أن لدي قدرة علاجية، وهناك من قال لي أن لم يكن لديه أي فكرة عما يحدث هناك، وأنني غيرت رأيه فيما يحدث، وهذه كانت جمل قوية بالنسبة لي".

وأشارت إلى أن الفيلم يضم صوت قوي للمرأة والتي تكون صاحبة وجهة نظر مختلفة، تسرد الروايات وتقدم الحلول العلاجية، وتجعل الثقافة تمر من جيل لجيل آخر.

جدير بالذكر أن فيلم اللي باقي منك، تأليف وإخراج شيرين دعيبس، بطولة صالح بكري، محمد بكري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.