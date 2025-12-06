كشف خالد الدسوقي أحد أفراد عائلة "أم كلثوم"، عن رأيه بعد مشاهدة العرض الخاص لفيلم "الست" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 10 ديسمبر الجاري.

ونشرت "Film Square" إحدى شركات الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية للفيلم، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله خالد الدسوقي وهو يكشف عن رأيه في الفيلم المثير للجدل.

وقال خالد الدسوقي عن الفيلم: "تخليدا لذكراهاه، أنا مكنتش متوقع ان الفيلم يبقى بالروعة دي، أنا أقرب حفيد لأم كلثوم في عيلتها، والدتي حكت عليها حاجات كتير، والفيلم فعلا فوق ما تخيلت شيء مشرف جدا، تخليد لذكراها سيرة ذاتية محترمة جدا، بشكر كل الناس اللي اشتغلوا في الفيلم ده، اخراج رائع وتمثيل رائع، كل شيء جميل".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، أحمد حلمي، أمير المصري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

