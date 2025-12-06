جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تحدثت المخرجة السعودية شهد أمين، ضمن جلسة حوارية بعنوان "نساء تبهرنا. كيف تروى القصص ولماذا؟"، والتي أقيمت اليوم السبت 6 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت عن فيلمها "هجرة": "الفيلم يتعلق بقصة جدة مع حفيدتيها خلال الحج، وفجأة تفقد إحدى الفتاتين، وتضطر الجدة لزيارة كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بحثا عن الفتاة".

وأضافت شهد "الفيلم يطلعنا على ثلاثة أجيال من المرأة السعودية والعلاقة بينهن، وأسعدني عرض الفيلم في جدة فهي مدينتي".

وشددت على أنها سعت من خلال الفيلم لترسيخ فكرة قبول أن المرأة أيا كانت لها حريتها واستقلاليتها، متابعة "في كل مرة كنت أقدم فيلم أقول إنه رائعا وليس له مثيل، وفي النهاية أجد نفسي أقدم فيلما غريبا، وأتساءل لماذا أنا غريبة إلى هذا الحد، لكن أنا سعيدة أن أتشارك هذه الغرابة مع الجمهور".

وأشارت إلى أن صناعة السينما تشهد تطورا في المملكة العربية السعودية، مضيفة "ننطلق من الصفر وهناك مكان لكل صوت، ولا أحبذ عندما يقوم المخرجون السعوديون بما يقوم به المخرجون في الولايات المتحدة الامريكية، لأن لدينا فرصة لتقديم قصصنا، وأنا أقدم قصتي وقصص أهلي وأجدادي. ولا أريد أن أصور أو أخرج أفلاما خارج المملكة".

الجلسة شارك بالحديث فيها كل من النجمة الفرنسية جولييت بينوش، المخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس.