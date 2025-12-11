إعلان

مخرجة "جوازة ولا جنازة": نيللي كريم فنانة شاملة وشرف لي العمل مع لبلبة

كتب : منى الموجي

12:51 ص 11/12/2025
جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

عبرت المخرجة أميرة دياب عن سعادتها بعرض فيلمها "جوازة ولا جنازة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس الأربعاء 10 ديسمبر، في القاعة الرئيسية بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت قبل عرض الفيلم لحضور المهرجان "نيللي كريم متألقة وفنانة شاملة وهتشوفوها مختلفة وبترقص، هي في الأساس بترقص باليه"، وبمجرد ذكر اسم أميرة للفنانة لبلبة المشاركة في العمل، ضجت القاعة بالتصفيق، وتابعت المخرجة "ليا الشرف اشتغل مع نجمة من نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية. الليلة العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة بالبحر الأحمر".

أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الأول عالميا لفيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، بينهم: نيللي كريم، لبلبة، انتصار.

يُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر.

