تعرف على قائمة الأفلام العالمية الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2025

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تمنت النجمة نيللي كريم أن ينال فيلمها جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب، إعجاب جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ تم عرضه مساء يوم الأربعاء 10 ديسمبر في القاعة الرئيسية بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت نيللي لحضور الفيلم أنهم سوف يشاهدون عمل رومانسي كوميدي، مضيفة "بوعدكم هتشوفوا فيلم مش نكد، فيلم رومانسي كوميدي، وخليكوا في الجوازة مش الجنازة.. يا رب يعجبكم".

أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الأول عالميا لفيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، بينهم: نيللي كريم، لبلبة، انتصار.

يُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر.