"هجرة" يفوز بجائزة العلا كأفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

09:45 م 11/12/2025
    هجرة أفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر (1)
    هجرة أفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر (4)
    هجرة أفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر (3)

جدة- منى الموجي:

حصل فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين، على جائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي بتصويت الجمهور، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ووجهت المخرجة الشكر لكل فريق عمل الفيلم المتواجدين في القاعة.

تدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية للنساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم.

