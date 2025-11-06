فريق "السلم والثعبان 2" يحتفلون بالفيلم في عرض خاص بـ الرياض

تشهد مدينة الرياض، مساء اليوم الخميس العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2" استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وحرص أبطال وفريق عمل الفيلم على الحضور على السجادة الحمراء، والتقاط الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم في السينمات، وهم: الفنان عمرو يوسف، الفنان ظافر العابدين، المنتج موسى عيسى والسيناريست أحمد حسني، والمخرج طارق العريان.

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص للفيلم وسط احتفال أبطاله وصناعه.

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.

"السلم والثعبان 2" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وإخراج طارق العريان.

