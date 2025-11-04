"نتفليكس" تعرض فيلم "رهين" في 11 ديسمبر

أعلنت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، عن استعدادها لطرح فيلم "رهين" في 11 ديسمبر المُقبل.

تدور أحداث الفيلم عن سطام (محمد الدوخي) الذي يسعى للحفاظ على أسرته وتحسين وضعه بعد سلسلة من الإخفاقات والديون، ويجد نفسه في مأزق كبير، فيدفعه الفشل والضغوطات إلى ابتكار أغرب الخطط وأكثرها جنونًا: خطف والده وطلب فدية، ظنًا منه أنها ستُنقذه من ورطته.

لكن ما يبدأ كمحاولة بائسة للخلاص يتحوّل إلى فوضى طريفة وكوارث متتالية، حين يتورّط أصدقاؤه المتهورون في "عملية الخطف"، وتتداخل الأكاذيب والمفارقات في دوّامة من المواقف التي يمتزج فيها التوتّر بخفّة الظلّ والكوميديا. كل خطوة تفتح بابًا جديدًا من المتاعب، وكل كذبة تجرّ خلفها عواقب أسوأ.

"رهين" يقدّم رحلة أبّ ورائد أعمال فاشل يحاول النجاة بكرامته وحماية أسرته، في عالمٍ لا يرحم ولا ينتظر. فيلمٌ يجمع بين التشويق وروح الكوميديا الساخرة، يرسم صورةً عن الإنسان حين يُدفَع إلى أقصى حدود اليأس؛ عن الفشل الذي يولّد الحيلة، والنية الطيّبة التي تُخطئ الاختيار أحيانًا، وبين الرغبة في الخلاص والثمن الذي لا بدّ من دفعه.

الفيلم من إنتاج تلفاز11، وهو كوميديا تشويقية يقدمها طاقم يضم: محمد الدوخي (سطّام)، يزيد المجيول (يعقوب)، عبدالعزيز السكيرين (سليمان)، وبمشاركة ضيف الشرف ولاعب كرة القدم السابق سعيد العويران (أبو عاتق) في أولى أدواره التمثيلية، عبدالله الدريس (حمدان)، أبرار فيصل (هيام)، وعلي بن مفرح.