أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار إغلاق 11 مركزا متخصصا في عمليات الولادة يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لسلامة المواطنين وحماية صحة الأم والطفل.

وقال متحدث الصحة في تصريحات لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، إن الوزارة تتبع سياسة "عدم التهاون" مع أي منشأة طبية قد تتسبب ممارساتها في تعريض حياة المرضى للخطر.

وأوضح "عبدالغفار"، أن قرار الغلق استند إلى رصد مخالفات جسيمة تمس جودة الخدمة الصحية، مبينا أن أبرز هذه المخالفات تمثل في غياب معايير مكافحة العدوى والتعقيم، ووجود نقص حاد في التجهيزات الطبية الضرورية داخل غرف الطوارئ والعمليات.

وذكر أن لجان التفتيش رصدت أيضا عدم التزام هذه المراكز بالبروتوكولات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، لافتا إلى رصد ظاهرة "التوسع غير المبرر في العمليات القيصرية" دون وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك، مشددًا على أن "صحة الأم والجنين خط أحمر"، داعيا كافة مقدمي الخدمة إلى الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة فيما يتعلق بمدى تأثر الخدمة الطبية بهذا القرار، إلى أن إغلاق هذه المراكز الـ11، الموزعة على 5 محافظات، لن يؤثر إطلاقا على تلبية احتياجات المواطنين.

وذكر أن عدد المستشفيات والمراكز "حكومية، خاصة، وأهلي"، المتاحة حاليا يغطي الاحتياجات المحلية بكفاءة، ويتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة مقارنة بمعدلات المواليد والكثافة السكانية.

