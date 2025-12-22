إعلان

لحماية المرضى من الخطر.. "الصحة": غلق 11 مركزا للولادة بسبب "مخالفات جسيمة"

كتب : داليا الظنيني

07:56 م 22/12/2025

الدكتور حسام عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار إغلاق 11 مركزا متخصصا في عمليات الولادة يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لسلامة المواطنين وحماية صحة الأم والطفل.

وقال متحدث الصحة في تصريحات لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، إن الوزارة تتبع سياسة "عدم التهاون" مع أي منشأة طبية قد تتسبب ممارساتها في تعريض حياة المرضى للخطر.

وأوضح "عبدالغفار"، أن قرار الغلق استند إلى رصد مخالفات جسيمة تمس جودة الخدمة الصحية، مبينا أن أبرز هذه المخالفات تمثل في غياب معايير مكافحة العدوى والتعقيم، ووجود نقص حاد في التجهيزات الطبية الضرورية داخل غرف الطوارئ والعمليات.

وذكر أن لجان التفتيش رصدت أيضا عدم التزام هذه المراكز بالبروتوكولات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، لافتا إلى رصد ظاهرة "التوسع غير المبرر في العمليات القيصرية" دون وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك، مشددًا على أن "صحة الأم والجنين خط أحمر"، داعيا كافة مقدمي الخدمة إلى الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة فيما يتعلق بمدى تأثر الخدمة الطبية بهذا القرار، إلى أن إغلاق هذه المراكز الـ11، الموزعة على 5 محافظات، لن يؤثر إطلاقا على تلبية احتياجات المواطنين.

وذكر أن عدد المستشفيات والمراكز "حكومية، خاصة، وأهلي"، المتاحة حاليا يغطي الاحتياجات المحلية بكفاءة، ويتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة مقارنة بمعدلات المواليد والكثافة السكانية.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان الستات مايعرفوش يكدبوا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة