إعلان

بعد تهديد ترامب بالتدخل.. أمريكا تجري رحلات استطلاع جوية فوق نيجيريا

كتب : مصراوي

07:57 م 22/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تقوم الولايات المتحدة بإجراء رحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، في إشارة إلى زيادة التعاون الأمني بين البلدين.

لكن هذه الرحلات الجوية في غرب أفريقيا تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف الموجه ضد الجماعات المسيحية، وتأتي هذه الرحلات أيضاً بعد أشهر قليلة من اختطاف طيار أمريكي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة.

تُظهر بيانات التتبع لشهر ديسمبر أن الطائرات التي تشغلها شركة أمريكية متعاقدة والمستخدمة في عمليات المراقبة تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود إلى أكرا، عاصمة غانا.

تُظهر بيانات تتبع الرحلات أن المشغل هو شركة "تيناكس إيروسبيس" التي تتخذ من ولاية ميسيسيبي مقرًا لها، والتي تُوفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل بشكل وثيق مع الجيش الأمريكي، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، ولم تستجب "تيناكس إيروسبيس" لطلب التعليق.

قام وليام كار، رئيس فريق أفريقيا لمشروع التهديدات الحرجة في معهد أمريكان إنتربرايز، بتحليل بيانات الرحلة، وقال إن العملية بدت وكأنها تُدار من مطار في أكرا، وهو مركز معروف لشبكة الخدمات اللوجستية للجيش الأمريكي في أفريقيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة نيجيريا أمريكا دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة