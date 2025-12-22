بعد تهديد ترامب بالتدخل.. أمريكا تجري رحلات استطلاع جوية فوق نيجيريا

وكالات

تقوم الولايات المتحدة بإجراء رحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق أجزاء كبيرة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر، وفقًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، في إشارة إلى زيادة التعاون الأمني بين البلدين.

لكن هذه الرحلات الجوية في غرب أفريقيا تأتي في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف الموجه ضد الجماعات المسيحية، وتأتي هذه الرحلات أيضاً بعد أشهر قليلة من اختطاف طيار أمريكي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة.

تُظهر بيانات التتبع لشهر ديسمبر أن الطائرات التي تشغلها شركة أمريكية متعاقدة والمستخدمة في عمليات المراقبة تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود إلى أكرا، عاصمة غانا.

تُظهر بيانات تتبع الرحلات أن المشغل هو شركة "تيناكس إيروسبيس" التي تتخذ من ولاية ميسيسيبي مقرًا لها، والتي تُوفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل بشكل وثيق مع الجيش الأمريكي، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، ولم تستجب "تيناكس إيروسبيس" لطلب التعليق.

قام وليام كار، رئيس فريق أفريقيا لمشروع التهديدات الحرجة في معهد أمريكان إنتربرايز، بتحليل بيانات الرحلة، وقال إن العملية بدت وكأنها تُدار من مطار في أكرا، وهو مركز معروف لشبكة الخدمات اللوجستية للجيش الأمريكي في أفريقيا.