عبدالمنعم السيد: الاحتياطي النقدي الأجنبي كسر حاجز الـ 50 مليار دولار

أكد الدكتورعبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مسار الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية مؤخرًا حقق نتائج ملموسة، تجلت في استقرار المؤشرات المالية وتحسن الأداء النقدي العام خلال عام 2025.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الاقتصاد المصري حقق قفزة في معدلات النمو لتصل إلى 5.4% في الربع الثالث من 2025، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي كسر حاجز الـ 50 مليار دولار، وهو ما يوفر غطاءً استيرادياً آمناً للبلاد لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.

وذكر السيد أن هناك خطة طموحة تهدف للوصول بالاحتياطي النقدي إلى مستويات تتراوح ما بين 75 و100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة، معتبرا أن المعطيات والسياسات الاقتصادية الراهنة تجعل من هذا الرقم هدفا واقعيا وقابلاً للتنفيذ.

وأوضح الدكتورعبد المنعم السيد أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بمرونة عالية، إذ يعتمد على أدوات الفائدة كآلية أساسية للسيطرة على التضخم، وموازنة السوق بما يضمن تحفيز الاستثمارات في المراحل المقبلة.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟