تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، دخل الربيع يضحك، وحققت أمس السبت 29 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و746 ألفا و319 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السلم والثعبان 2

احتل فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و871 ألفا و805 جنيهات.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق مليونا و527 ألفا و416 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الثالث، محققا 756 ألفا و131 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 193 ألفا و186 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

ذهب المركز الخامس لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 192 ألفا و715 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز الرابع فيلم "فيها إيه يعني" محققا 185 ألفا و879 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

الشاطر

وجاء فيلم الشاطر في المركز السابع، بعد تحقيقه 7 آلاف و696 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

دخل الربيع يضحك

أما المركز الثامن فكان من نصيب فيلم "دخل الربيع يضحك"، وحقق 7 آلاف و483 جنيها. وهو من تأليف وإخراج نهى عادل.

هيبتا 2

احتل المركز التاسع والأخير فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا 4 آلاف و8 جنيهات.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.