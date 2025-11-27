شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعي حسابه الرسمي على موقع X، صورة الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي.

وعلق تركي على "البوستر"، وكتب "فيلم الست برعاية GEA وموسم الرياض وصندوق Big Time".

فيلم "الست" انطلق تصوير مشاهده الأولى في يوليو عام 2024، تحت قيادة المخرج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، وتجسد خلاله النجمة منى زكي شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن، كما تم الاستعانة بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات.